Proteste in Russland – Schweizer TV-Journalistin in Minsk verhaftet In der belarussischen Hauptstadt Minsk ist eine Korrespondentin des Schweizer Fernsehens SRF verhaftet worden.

Laut Angaben des Schweizer Fernsehens vom Sonntag wurde Korrespondentin Luzia Tschirky verhaftet. Symbolbild: Keystone

In der belarussischen Hauptstadt Minsk ist eine Korrespondentin des Schweizer Fernsehens SRF verhaftet worden. Wie das Schweizer Aussendepartement am Sonntag mitteilte, steht es in Kontakt mit dem belarussischen Aussministerium. Man kümmere sich um den Fall.

Laut Angaben des Schweizer Fernsehens vom Sonntag wurde Korrespondentin Luzia Tschirky verhaftet. Der Sender berief sich auf Angaben einer lokalen Nichtregierungsorganisaton. Tschirky habe sich mit einer gültigen Akkreditierung in Belarus aufgehalten.

Tschirky berichtete unter anderem aus Minsk über die regierungskritischen Demonstrationen in den russischen Städten Moskau und St. Petersberg.