Dämpfer für Veranstalter – Schweizer Kunstturn-EM in Basel vor leeren Rängen Die Europameisterschaft in der St. Jakobshalle im April kann durchgeführt werden – allerdings ohne Zuschauer. Dominic Willimann

Wie hier an einem Wettkampf der Rhythmischen Sportgymnastik im Januar in Moskau werden auch im April in Basel keine Zuschauer bei den Kunstturnern zugelassen sein. Foto: Natalia Kolesnikova (AFP)

Das Interesse an der Kunstturn-EM in Basel ist so gross wie selten zuvor. 323 Athleten aus 40 Nationen haben sich für die Titelkämpfe vom 21. bis 25. April 2021 am Rheinknie eingeschrieben. Auch, weil die EM für viele die Hauptprobe für die Olympischen Spiele in Tokio darstellt.

Zehn Wochen vor der Eröffnungszeremonie steht nun aber fest, dass die EM – wie schon 2020 im türkischen Mersin – ohne Zuschauer ausgetragen werden muss. Die renovierte St. Jakobshalle bleibt also leer. OK-Präsidentin Kathrin Amacker sagt: «Natürlich bedauern wir, dass die Wettkämpfe vor leeren Rängen ausgetragen werden müssen und das Publikum nur digital dabei sein kann, aber die Gesundheit hat oberste Priorität.»

Aufgrund der Pandemie-Entwicklung in den letzten Wochen mussten die Organisatoren mit dieser Art der Durchführung rechnen. Deshalb wurde im Januar der Ticket-Vorverkauf für die Finaltage, der gut angelaufen war, gestoppt. Die bereits gekauften Eintrittskarten werden zurückerstattet.

Ganz leer gehen die Kunstturn-Fans im April allerdings nicht aus: Sämtliche Wettkämpfen werden im Internet wie auch im Fernsehen übertragen.