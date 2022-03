Neuer politischer Trend – Schweizer Stimmvolk hat genug von Rot-Grün Bisher nahm man an, dass die SP vor allem Wähler an die Grünen verliert. Nach den neusten kantonalen Wahlen zeigt sich aber, dass das linke Lager insgesamt schrumpft. Warum? Fabian Renz Markus Häfliger Iwan Städler

Fahne auf halbmast: Die SP kämpft seit Jahren mit Problemen – seit den Berner Wahlen noch verstärkt.

Foto: © Samuel Schalch

Da ist sie wieder, die «grüne Welle». Je fünf zusätzliche Sitze haben Grüne und Grünliberale am Sonntag im Berner Kantonsparlament erobert; am Wochenende davor hatten sie bereits im Waadtland um zusammengerechnet sieben Sitze zugelegt. Es ist dasselbe Bild, wie es sich seit 2019 – als Tausende auf dem Bundesplatz für das Klima demonstrierten – bei fast allen kantonalen Wahlen zeigt. Mit den Erfolgen der Ökoparteien korrespondieren die Niederlagen der SP. Auch in Bern und der Waadt fuhren die Genossen erneut schwere Verluste ein: je 3,3 Prozentpunkte Verlust beim Wähleranteil und insgesamt elf Sitze weniger.