Illegaler Autofriedhof bei Basel – Schweizer Schrottkisten werden an der Grenze entsorgt Über 20 verwaiste Autos stehen im Transitbereich Basel/St-Louis. Die Wagen befinden sich auf französischem Boden, haben den Zoll allerdings nicht passiert – niemand fühlt sich zuständig. Simon Bordier

Insgesamt über 20 verwaiste, nummernlose Wagen stehen auf dem Parkingareal beim Autobahnzoll Basel/St-Louis. © Nicole Pont (Tamedia)

Unsere Reise führt uns in den Wilden Westen Basels. Einerseits bewegen wir uns auf französischem Staatsgebiet, andererseits sind wir noch nicht durch die Grenzkontrolle gegangen; das Autobahnzollamt Saint-Louis/Basel liegt etwa 100 Meter vor uns. Es handelt sich um eine Transitzone, in der täglich Hunderte LKW-Fahrer haltmachen, um die Zollformalitäten zu erledigen und eine Pause einzulegen – und eine Zone, in der immer mehr verwaiste Autos herumstehen.

«Schauen Sie sich diesen alten Golf an: Den will doch keiner mehr haben, der würde nicht mal durch die Motorfahrzeugkontrolle kommen. Oder hier, diesen Familienkombi: Der steht schon seit mehreren Monaten hier – mit geöffnetem Fenster!» Philippe Soret, der eines von etwa zwei Dutzend privaten Zollanmeldebüros in der Transitzone leitet, führt uns ungläubig durch das Parking, auf dem sich mehr als 20 PKW ohne Nummernschilder befinden.