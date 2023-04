Süchtig nach Schmerzmitteln – Ohne Opioide ging nichts mehr – «Ich war ein Junkie, ganz klar» Schweizer Ärzte verschreiben viel mehr Oxycodon oder Morphin als noch vor zehn Jahren, trotz der vielen Toten in den USA. Die Bernerin Beatrice S. geriet in einen Teufelskreis, der sie fast das Leben kostete. Catherine Boss Roland Gamp

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Es war ein Weg durch die Hölle» – Beatrice S. schildert ihre Leidensgeschichte. Video: Tamedia

Sie setzt sich in ihren Mini Cooper und drückt aufs Gas. Ihr Kopf ist vernebelt, die Gedanken wirr. Von ihrer Quartierstrasse biegt sie rechts in die Landstrasse, brettert Richtung Norden, besessen von dem einen Gedanken: Sie will mit voller Wucht in einen Baum rasen – ihr Leben beenden, denn sie hält es nicht mehr länger aus.