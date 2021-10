Trotz Moratorium für 20 Jahre – Schweizer Salinen wollen Konzession für die Rütihard behalten Der Konzessionsvertrag zwischen dem Kanton Baselland und den Schweizer Salinen läuft im Jahr 2025 aus. Ob der Vertrag verlängert wird oder nicht, wird das Parlament entscheiden. Seraina Graf

Das Salzabbau-Unternehmen fördert in seinen drei Salinen Schweizerhalle, Riburg und Bex insgesamt bis zu 600’000 Tonnen Salz pro Jahr. Foto: Henry Muchenberger

Der Baselbieter Regierungsrat hat im Sommer bekannt gegeben, dass er die Verlängerung des Konzessionsvertrages mit den Schweizer Salinen bis 2075 befürwortet. Der Landrat wird das Geschäft voraussichtlich Anfang 2022 behandeln.

Teil des Konzessionsgebietes und fester Bestandteil des Vertrages ist die Rütihard in Muttenz. Die Möglichkeit des Salzabbaus im Naherholungsgebiet führt seit Jahren zu intensiven Diskussionen und starkem Widerstand. Im Sommer 2018 haben sich Gegnerinnen und Gegner zur IG «Rettet die Rütihard» zusammengeschlossen.

In seiner jüngsten Stellungnahme äussert der Gemeinderat Muttenz seine Bedenken in Bezug auf die Sicherheit der Salzkavernen. Dabei stützt er sich auf den Bericht des unabhängigen Experten Simon Löw. Bedenken in Bezug auf die Sicherheit und die Umweltfolgen der Soleförderung auf der Rütihard drückt er darin sehr vorsichtig aus. So erklärt er, dass keine negativen Auswirkungen zu erwarten seien, solange die Bohrungen dicht und die Kavernen stabil blieben. Der ETH-Professor kommt jedoch zum Schluss, dass die vorliegenden geologischen Kenntnisse für vollumfänglich sichere Modellrechnungen bisher nicht ausreichen.