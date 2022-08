VZ Vermögenszentrum neu in Lörrach – Schweizer Ruhekissen für deutsche Grenzgänger Viele Schweizer Banken haben nach Steueraffären ihr Deutschlandgeschäft eingestampft. Andere entdecken dort gerade wieder einen interessanten Markt. Kurt Tschan

Das VZ Vermögenszentrum entdeckt die süddeutschen Grenzgänger als Marktnische. Foto: Raphael Moser

Erwerbstätige aus dem Elsass und aus Südbaden, die in der Nordwestschweiz arbeiten, sind in der Schweiz sozialversichert. Das macht sie für all jene interessant, die mit der Vorsorge ihr Geld verdienen. Während kleinere Banken in der Schweiz das Geschäft über die Grenze abbauten oder sistierten, nachdem mehrere Steueraffären zu juristischen Nachspielen und happigen Bussen geführt hatten, wagen andere wie das VZ Vermögenszentrum ganz gezielt den Sprung in dieses Beratungsthema.