Höhere Budgets – Schweizer Reisende gönnen sich mehr Luxus in den Ferien Der Nachholbedarf für Reisen ist gross. Gefragt sind gediegene Hotels und Premium-Klassen auf Flügen. Erich Bürgler

Es darf auch wieder etwas exotischer sein: Safaris in Afrika sind derzeit gefragt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Vorfreude auf die Ferien ist die schönste Freude? Das galt in der Covid-Pandemie kaum mehr. Nie wusste man, ob der Urlaub im letzten Moment doch noch ins Wasser fällt: Ein Familienmitglied mit positivem Covid-Test, und der Traum vom Ausspannen am Strand war geplatzt.

Verwöhnprogramm nach zwei Jahren Sparen

Statt eingequetscht im Mittelsitz der Economy zu fliegen, gönnen sich mehr Ferienreisende einen Platz in der Business-Klasse. Einen solchen Trend zum Upgrade sieht der Ferienflieger Edelweiss. «Für die ersten Monate 2022 ist die Nachfrage nach Plätzen in der Business-Klasse deutlich gestiegen», sagt Sprecher Andreas Meier. Der Anteil der Passagiere in diesem Segment habe im Vergleich zur Economy zugenommen.