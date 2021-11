Restriktivere Impfvorschriften des Bundes – Schweizer reisen für Booster ins Ausland Hierzulande ist die Drittimpfung gegen Covid-19 nur eingeschränkt möglich. Erste Schweizerinnen und Schweizer zieht es deshalb über die Grenze. Thomas Knellwolf

Hier können sich auch Schweizer Touristinnen und Touristen impfen lassen: In einer Kapelle des Wiener Stephansdoms wurde ein Impfzentrum eingerichtet. Foto: AFP

Ihr Beispiel könnte Schule machen: Erste Personen aus der Schweiz haben sich für eine dritte Corona-Impfung ins grenznahe Ausland aufgemacht – und sie haben zum Teil bekommen, was sie wollten.



Der Grund für den bislang wohl kleinen Booster-Grenzverkehr: Der helvetische Weg beim Impfen ist in den vergangenen Tagen zum Sonderweg geworden. Die Nachbarländer haben unter dem Eindruck steigender Fallzahlen die Impfempfehlungen und -möglichkeiten ausgeweitet. Frankreich fordert neuerdings seine über 50-Jährigen zur Auffrischungsimpfung gegen Corona auf, Italien alle Ü-40. In Österreich steht es allen über 18 Jahren frei, ihren Schutz durch eine weitere Spritze auffrischen zu lassen, in Deutschland sogar schon 12-Jährigen.