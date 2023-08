Abo Schweizer Rapper EAZ – Auf dicke Hose muss er heute nicht mehr machen Die Kraft der albanischen Diaspora, der Sound der amerikanischen Westcoast, die Realität der Zürcher Agglo: Die Songs von Rapper EAZ haben internationales Format. Ein Spaziergang in seinem Quartier.

«Meine Absicht war das nie»: Mit seinen jüngsten Publikationen hat es EAZ in die weltweiten Streaming-Charts geschafft. Foto: Silas Zindel

Die Legende vereint so einiges von dem, was den Rapper EAZ heute ausmacht, und sie geht so: Als Schulbub soll er sich weite, breite Hosen gewünscht, aber nicht gehabt haben. Fündig wurde er im Schrank seines Vaters, und so watschelte er jeweils mit dem väterlichen Beinkleid in Wetzikon den kurzen Weg vom Elternhaus zur Primarschule und wieder zurück.