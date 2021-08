Urgestein beim DRS – Schweizer Radiolegende gestorben Heinrich von Grünigen ist am Freitagabend im Alter von 80 Jahren gestorben. Nach seiner erfolgreichen Zeit beim Radio meisterte er einen langen und schwierigen Weg mit der Krankheit Adipositas.

Heinrich von Grünigen (links) starb an Freitag. Das Bild entstand an der Gründungsparty der «Musigwälle» 1996. (Archiv) Foto: Keystone

Der ehemalige Radiomann Heinrich von Grünigen ist am Freitagabend gestorben. Nach seiner Pensionierung als Programmleiter des damaligen Schweizer Radios DRS 1 im Jahr 2001 hatte er verschiedene Ehrenämter inne, etwas als Präsident von Terre des hommes.

Dessen Ehefrau Verena Speck gab von Grünigens Tod am Sonntag auf Facebook bekannt. Von Grünigen wurde 80 Jahre alt. Der Radiomacher und Journalist war fast 40 Jahre beim Schweizer Radio und dort unter anderem Leiter Unterhaltung und Moderation.

1984 übernahm er die Programmleitung von DRS 1. Daneben leitete er ein Jahr vor der Pensionierung auch das Radiostudio Zürich. Er gilt als Radiolegende und Urgestein beim Schweizer Radio.

«Der oberste Abnehmer»

Ehrenamtlich engagierte sich von Grünigen, der mehrere Jahre in Oerlikon gelebt hatte, in der Gesundheits- und Entwicklungspolitik. Für seine Arbeit als Präsident der Schweizerischen Adipositas Stiftung verlieh ihm die Universität Zürich 2011 den medizinischen Ehrendoktortitel. Die Uni anerkannte damit seine Verdienste um Aufbau- und Aufklärungsarbeit. Er widme sich einem grossen Problem mit aussergewöhnlichem Einsatz, hiess es in der Laudatio.

Selbst kämpfte Heinrich von Grünigen mehr als sein halbes Leben gegen Übergewicht. 180 Kilogramm wog die Radio-Legende zwischenzeitlich, dann brachte er die Kilos runter auf 100. Als «oberster Abnehmer» bezeichnete ihn diese Zeitung in einem Beitrag aus dem Jahre 2017.

Von 2003 bis 2010 präsidierte Heinrich von Grünigen den Stiftungsrat der Terre-des-hommes-Kinderhilfe.

Hatte Menschen mit Übergewicht beraten: Heinrich von Grünigen. (Archiv) Foto: Dominique Meienberg

SDA

