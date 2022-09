Im höchsten Gebäude des Landes – Schweizer Premiere – arbeiten im Turm, der 200 Meter überragt Die Aussicht: bestechend. Die Büroräume im Innern: cosy. 3200 Menschen arbeiten künftig im zweiten Roche-Turm in Basel. Hier gibts den ersten Einblick. Isabel Strassheim

205 Meter ragt er in die Höhe: Der neue Roche-Turm 2 in Basel. Foto: Pino Covino

Das höchste Hochhaus der Schweiz misst 205 Meter und steht in Basel. Wer mit dem schnellsten Lift der Schweiz, der sieben Meter pro Sekunde schafft und mit Eichenparkett ausgelegt ist, ins Büro fährt, kommt erst mal bei einer Kücheninsel an. Denn der Pharmakonzern Roche will seinen 3200 Angestellten, die in den zweiten Turm einziehen, nicht nur einen bestechenden Weitblick, sondern auch eine neue Bürokultur bieten.