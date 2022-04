Parlamentsdienste: Schweizer Delegation in Kiew eingetroffen

Nach mehreren Stunden im Nachtzug ist die Nationalratspräsidentin und ihre Delegation am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr in Kiew eingetroffen, wie die Parlamentsdienst via Twitter mitteilen.

Am Dienstagabend drohte Russland mit Attacken auf Vertreter westlicher Länder, die sich in Kiew aufhalten. «Die russische Armee ist rund um die Uhr in Bereitschaft, um mit hochpräzisen Langstreckenwaffen Vergeltungsschläge auf Entscheidungszentren in Kiew zu starten», teilte das Verteidigungsministerium mit. Egal, ob Vertreter westlicher Länder dort anwesend seien oder nicht. Ob und wie sich diese Drohung auf das Reiseprogramm der Schweizer Delegation auswirkt, ist offen. Das Programm sei sehr volatil und könne jederzeit angepasst werden, teilen die Parlamentdienste mit.