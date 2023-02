Gepard-Flakpanzer für die Ukraine – Schweizer Munitionsstreit mit Berlin: Jetzt produziert Deutschland selber 60’000 Schuss nur hat die Ukraine für die Gepard-Flakpanzer erhalten – auch, weil sich die Schweiz quer legte. 300’000 will Deutschland nun liefern. Mike Szymanski , Georg Ismar

Der Flakpanzer Gepard wurde in der Bundeswehr vor zehn Jahren ausgemustert: Kanzler Olaf Scholz bei einer Besichtigung des Kriegsgeräts. Foto: AFP

Die deutsche Regierung bringt den dringend benötigten Munitionsnachschub für den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard auf den Weg. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte bei einem Treffen von Ukraine-Unterstützern in Brüssel an diesem Dienstag weitere Militärhilfe für die Ukraine an. Demnach sei mit dem deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall vereinbart worden, neue 35-Millimeter-Munition für den Gepard-Flakpanzer zu fertigen. Laut der «Süddeutschen Zeitung», soll es um 300'000 Schuss gehen, die von Juli an in die Ukraine ausgeliefert werden sollen. Später am Tag kommen die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten zusammen. «Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Verträge unterschrieben sind», bestätigt der Minister vor Beginn des Treffens in Brüssel.



Deutschland hat der Ukraine aus Industriebeständen 37 Flakpanzer Gepard zugesagt. Die letzten Exemplare werden in diesen Tagen ausgeliefert. Das System ist in der Bundeswehr vor etwa zehn Jahren ausgemustert worden, leistet den ukrainischen Verteidigern aber wichtige Dienste bei der Abwehr von Angriffen aus der Luft. Allerdings hatte es von Anfang an Probleme mit der Versorgung mit Munition gegeben, weil die Vorräte in Deutschland äussert begrenzt waren. Der Grossteil lagert in der Schweiz; eine hundertprozentige Tochter von Rheinmetall hatte die Gepard-Munition seinerzeit in der Schweiz hergestellt. Aber Bundesbern hatte wegen der strikten Neutralität mehrfach Anfragen der deutschen Regierung negativ beschieden, also eine Weitergabe an die Ukraine untersagt.



So muss die Ukraine bisher mit den 60'000 Schuss auskommen, die sie von Deutschland aus woanders produzierten Beständen bekommen hat. Laut Informationen der «Süddeutschen Zeitung» waren davon bis Januar bereits gut 30'000 verbraucht. Schon seit Wochen wird im Kampf gegen russische Drohnen- und Raketenangriffe meist nur der Sparmodus im Feuerleitrechner eingestellt, das sind sechs Schuss, während im Normalmodus 25 Schuss aus den zwei Kanonenrohren abgefeuert werden können. Der Nachschub mit Ersatzteilen und Munition wird als die zentrale Aufgabe bei der Ukraine-Unterstützung angesehen. Kommt es zu befürchteten neuen russischen Grossoffensiven, könnte die noch vorhandene Gepard-Munition bis zum Sommer womöglich nicht reichen.



Bei der Fertigung der 35-mm-Munition, die jetzt wieder im deutschen Niedersachsen bei Rheinmetall anlaufen soll, geht es um Präzisionsarbeit. Das Unternehmen produziert zwei Varianten, von denen offenbar nun jeweils 150'000 Schuss bestellt werden. Eine ist besonders geeignet zur Bekämpfung von Luftzielen, wegen ihrer grossen Splitterwirkung. Aber sie ist auch komplizierter herzustellen. Mit der anderen Variante muss man das Ziel hingegen direkt treffen – aber sie ist schneller zu produzieren.



In den vergangenen Monaten hat die Regierung von Kanzler Olaf Scholz auf vielen Kanälen versucht, eine Lösung für das drängende Munitionsproblem zu finden – über die Schweiz gab es Verärgerung wegen der strikten Absage. Daher wurde bei anderen Staaten, die noch über Gepard-Panzer und -Munition verfügen, nachgefragt.



Zuletzt holte sich die deutsche Regierung aber auch erneut bei Brasilien eine Absage, was die Lieferung von Gepard-Munition anbelangt. Brasilien hatte Gepard-Flakpanzer für den Schutz der Stadien bei seiner Fussballweltmeisterschaft 2014 gekauft. Aber Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva machte beim jüngsten Besuch von Kanzler Scholz deutlich, dass man sich in den Konflikt nicht einmischen wolle. Brasilien ist Mitglied im BRICS-Bündnis mit Russland, Indien, China und Südafrika.



Ebenso wurden Katar für den Schutz der Stadien bei der Fussball-WM 2022 insgesamt 15 Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer geliefert. Direkt nach dem WM-Finale am 18. Dezember erschienen deutsche Beamte im Aussenministerium von Katar, um über die Flakpanzer und die Munition zu reden. «Die Geparden haben sich im Krieg in der Ukraine sehr bewährt. Sofern wir von Partnern hier weitere beschaffen könnten, würde das den Ukrainern auf jeden Fall helfen», sagte auch Pistorius im Januar mit Blick auf einen Rückkauf von Katar. Allerdings gab es hierzu bisher keine Einigung.

Pistorius sucht Schulterschluss mit Rüstungsindustrie

In Bundeswehrkreisen ist man durchaus beeindruckt, wie schnell die Ukrainer das Bedienen des Gepard-Panzer bei den Übungen in Deutschland gelernt haben, so schnitt ein 60-jähriger Arzt aus Kiew bei Schiessübungen besonders gut ab. Bei seinem jüngsten Besuch in Kiew besuchte Pistorius auch eine Gepard-Stellung. Für ihn ist eine weitere grosse Herausforderung, dass gerade auch für die geplanten Leopard-1-Kampfpanzerlieferungen genug Munitions- und Ersatzteilnachschub gesichert sein muss.



Auch bei der von Polen und weiteren Staaten geplanten Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern des älteren Typs A4 bereitet der Ersatzteilmangel Sorgen. Durch den Verschleiss und die Zerstörung der bisher vor allem eingesetzten Waffen- und Panzersysteme sowjetischen Ursprungs sollen nun verstärkt westliche Geräte zum Einsatz kommen – das ist aber nur sinnvoll, wenn es auch genug Nachschub an Teilen und Munition gibt. Daher sucht Pistorius auch den Schulterschluss mit der Rüstungsindustrie, um wie im Fall der Gepard-Munition mit Abnahmegarantien die Produktion auszuweiten und vor allem zu beschleunigen.

