Es drohe eine Verfahrensflut – Schweizer Medien warnen vor Einschränkung der Pressefreiheit Ein Vorschlag des Ständerates sorge dafür, dass kritische Recherchen schneller gestoppt werden können. Der Verband Schweizer Medien sieht die freie Meinungsbildung in Gefahr.

Eine breite Medienallianz sieht die Pressefreiheit in der Schweiz in Gefahr. Sie fordert vom Nationalrat, in der Sondersession von einer Verschärfung der Zivilprozessordnung abzusehen, die «Massnahmen gegen Medien» vorsieht. Diese Revision hatte der Ständerat vorgeschlagen.

Eine uneingeschränkt funktionierende und freie Medienlandschaft sei wichtig; dies habe sich gerade bei Themen wie dem Bankengesetz und unter dem Einfluss der russischen Propagandamaschinerie rund um den Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt, mahnt der Verband Schweizer Medien zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am (morgigen) Dienstag. Eine «historisch breite Allianz der Medienbranche» sehe dieses Gut zumindest teilweise in Gefahr.

Reaktion nach CS-Datenleck Weltweite Kritik am Umgang der Schweiz mit der Pressefreiheit Der Ständerat sowie beide Rechtskommissionen (RK-N und RK-S) schlügen in der Revision der Zivilprozessordnung vor, in Artikel 266 die Hürde für vorsorgliche Massnahmen gegenüber Medienberichten massiv zu senken.

Diese Änderung würde dem vorschnellen Stoppen missliebiger, kritischer Recherchen Tür und Tor öffnen und alle Medienschaffenden treffen, warnt der Verband Schweizer Medien in einer Mitteilung vom Montag. Eine solche Gefährdung der Medienfreiheit sei hochproblematisch für die freie Meinungsbildung und Meinungsäusserung als Grundpfeiler der Schweizer Demokratie.

Es drohen mehr Verfahren

Die vorgeschlagene Änderung würde zu deutlich mehr Verfahren führen. Allzu oft würden nämlich vorsorgliche Massnahmen zu einem Zweck eingesetzt, der nicht der Norm entspreche: als Verzögerungstaktik, um Zeit zu gewinnen. Und gerade für kleine Medientitel bedeuteten solche Verfahren oft einen grossen Aufwand.

Was regelt Artikel 266 der Zivilprozessordnung? Infos einblenden Die Rechtskommission des Ständerates hat vorgeschlagen, Artikel 266 der Zivilprozessordnung (ZPO) zu verschärfen. Dieser regelt die sogenannten «vorsorglichen Massnahmen» gegen Medien. Wird die Verschärfung so umgesetzt, hätte das laut Experten massive Auswirkungen. Kritische Berichte könnten künftig einfacher unterdrückt werden. Die Verfassung verbietet grundsätzlich die Zensur. Der Artikel 266 der ZPO erlaubt allerdings, dass ein Richter einen Medienbericht vorsorglich verbieten oder löschen lassen kann, wenn einem Kläger dadurch ein «besonders schwerer Nachteil» entsteht. Die Medien werden dabei nicht gefragt. Erst Monate oder Jahre später entscheidet sich, ob der Bericht doch noch erscheinen darf. Dann ist er oft nicht mehr aktuell.

Mit einer weiteren Änderung sei die Allianz aber einverstanden, heisst es in der Mitteilung: Im Unterschied zum bestehenden Recht wolle der Bundesrat Artikel 266 insofern ändern, als nicht nur eine drohende, sondern neu auch eine besondere Rechtsverletzung dem oder der Gesuchstellenden einen besonders schweren Nachteil verursachen kann. Damit werde eine seit Jahren bestehende Gerichtspraxis ins Gesetz geschrieben.

Der Medienallianz gehören unter anderen die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG und die Mediengewerkschaften Syndicom, Impressum und SSM an wie auch die Schweizer Journalistenschule MAZ, der Schweizer Presserat und beispielsweise Reporters sans Frontières.

