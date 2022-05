Einkaufstourismus in Deutschland – «Schweizer Kunden kehren nicht von heute auf morgen zurück» Die Zahl der «grünen Zettel» hat seit 2020 stark abgenommen. Deutsche Händler und Wirte setzen auf den Sommer. Boris Burkhardt

Noch dauert es, bis die Zahl der Schweizer Kundinnen und Kunden auf Einkaufstour im Badischen wieder auf Vor-Corona-Niveau ist. Im Bild: Das Rheincenter in Weil am Rhein. Foto: Christian Jaeggi

«Reisende mit Wohnort in einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat können in Deutschland umsatzsteuerfrei einkaufen, sofern der betreffende Händler an diesem Verfahren teilnimmt, die Ware anschliessend aus Deutschland ausgeführt wird und eine deutsche Grenzzollstelle die Ausfuhr der Ware sowie den drittländischen Wohnsitz des Käufers bestätigt.» So lautet die Definition für die «grünen Zettel» im Beamtenjargon laut der Jahresbilanz des Hauptzollamts Lörrach, das für den Oberrhein bis Offenburg zuständig ist. Insgesamt 1,7 Millionen dieser «Ausfuhrkassenzettel» wurden 2021 an den Grenzübergängen in Weil am Rhein, Lörrach, Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden ausgestellt. 2020 waren es noch 2,4 Millionen.