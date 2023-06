Auszeichnung für ihr Lebenswerk – Schweizer Kulturpreis für die Basler Designerin Eleonore Peduzzi Riva Eleonore Peduzzi Riva war in der Schweiz nahezu unbekannt. Jetzt hat die Baslerin, die sich in Italien einen Namen in Architektur- und Designkreisen gemacht hat, an der Art den Schweizer Grand Prix Design erhalten. Franziska Laur

Die Baslerin Eleonore Peduzzi Riva an der Preisverleihung Schweizer Grand Prix Design am Dienstagabend im Rahmen der Art Basel. Foto: Nicole Pont

Hellwach erzählt Eleonore Peduzzi Riva aus ihrem Leben. Dabei hat die 87-Jährige eine anstrengende Zeit hinter sich. Am Dienstag erhielt die Baslerin an der Art Basel den Schweizer Grand Prix Design für ihr Lebenswerk, Tage ausgefüllt mit Shootings, Interviews und Anfragen gingen diesem Höhepunkt voraus. Und SRF titelte: «Späte Ehrung der Schweizer Designerin Peduzzi Riva.» Die 87-Jährige lacht: «Ich habe halt ein gutes Tarnungsvermögen.»



Sie war in Architektur- und Designkreisen schon ab den 60er-Jahren eine Grösse – allerdings in Italien und nicht in der Schweiz. «Wenn ich dort mal nicht in einem der Fachhefte erschien, machte ich mir Gedanken», sagt sie. In der Schweiz – sie lebte stets in Basel und Mailand – habe man sie halt nur als Frau Jaquet gekannt. Sie hatte in zweiter Ehe den Architekten Valentin Jaquet geheiratet, mit dem sie nach Riehen zog, wo sie heute noch wohnt.