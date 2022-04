Weil Tesla davonzieht – Schweizer Kleinaktionäre wollen BMW grüner machen Der Schweizer Vermögensverwalter Inyova glaubt, dass der Autobauer BMW den Anschluss verpasst. Mit seinen Anlegerinnen und Anlegern will er nun dafür sorgen, dass BMW bei den E-Autos vorwärtsmacht. Jorgos Brouzos

Zu stark abhängig von Verbrennungsmotoren: BMW droht gegenüber der Konkurrenz abzufallen. Foto: Matthias Schrader (Keystone)

Es ist ein ambitioniertes Ziel. BMW ist mit über 50 Milliarden Franken Börsenwert einer der grössten Autokonzerne der Welt. Der Schweizer Vermögensverwalter Inyova mit Hauptsitz in Zürich ist dagegen mit einem Anlagevolumen von 175 Millionen Franken ein kleiner Fisch. Trotzdem hat Inyova Grosses vor: Die Firma will dafür sorgen, dass BMW grüner wird.

Das Problem macht Lang am Aufsichtsrat (in der Schweiz: Verwaltungsrat) fest. Dort macht er eine Expertiselücke für neue Mobilitätstechnologien aus. Und: «Die Diversität ist zu klein», sagt Lang. Dadurch verpasse die Firma wichtige Entwicklungen. An der nächsten Hauptversammlung (in der Schweiz: Generalversammlung) vom 11. Mai will sie eine eigene Kandidatin für den Aufsichtsrat ins Spiel bringen.