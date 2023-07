Überlastete Strafverfolger – Schweizer Justiz vor dem Kollaps – über 100’000 offene Fälle «Es ist dramatisch, wirklich dramatisch», sagt ein bekannter Strafverteidiger. Polizistinnen, Staatsanwälte und Gutachter fehlen. Die Verfahren dauern so lange, dass Kriminelle milder bestraft werden – oder gar nicht. Roland Gamp Catherine Boss



Illustration: Kornel Stadler

Es hätte ein Standardeingriff werden sollen, um ihre Rückenschmerzen zu lindern. Stattdessen verblutete die Patientin noch auf dem Operationstisch. Mehrere Gerichte sprachen ihren Arzt in der Folge wegen fahrlässiger Tötung schuldig – doch am Ende blieb er ohne jegliche Strafe. Das Bundesgericht ordnete an, den Fall einzustellen. Nicht etwa, weil es die Unschuld des Mediziners festgestellt hatte. Sondern weil das Verfahren mit zwölf Jahren zu lange gedauert hatte.