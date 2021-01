Corona-Chaos in Ägypten – Schweizer Handballer werden in letzter Sekunde für WM nachnominiert Tschechien und die USA haben wegen Corona für die WM abgesagt. Seit dem späten Dienstagabend weiss die Schweiz, dass sie nachrücken darf. Das erste Spiel ist bereits am Donnerstag. Dominic Willimann

Andy Schmid sorgt ab Donnerstag an der WM für spektakuläre Sprungwürfe. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mit der Partie zwischen Gastgeber Ägypten und Chile startet am Mittwoch die Handball-WM. Doch bevor das erste Tor an dieser Weltmeisterschaft erzielt worden ist, reihen sich aus Ägypten Schlagzeilen an Schlagzeilen. Die Corona-Pandemie macht das Turnier mit seinen 32 Mannschaften zu einer besonderen Herausforderung. Mittendrin in den Nachrichten und Spekulationen von der WM in Afrika ist seit Dienstagabend auch die Schweiz.

Auf sportlichem Weg hat sich das Team von Trainer Michael Suter nicht qualifizieren können. Doch nun teilte der internationale Handballverband am späten Dienstagabend mit, dass die Schweiz zum Handkuss und somit zur insgesamt elften WM-Teilnahme kommt. Der Grund ist folgender: Tschechien hat sein Mitmachen nach 17 positiven Coronafällen in der Delegation als erste Equipe abgesagt. Für die Tschechen rückte Nordmazedonien ins Tableau nach. Später meldeten die USA 18 positive Fälle im Reisetross. Die Amerikaner flogen gar nicht erst nach Ägypten. Als zweites nachrückendes Team erbte die Schweiz diesen Platz.

Nun muss es für die Schweiz schnell gehen. Sich besammeln und reisen dürfte das Team von Suter am Mittwoch, steht doch am Donnerstag um 18 Uhr das erste Gruppenspiel gegen Österreich an. Weitere Gegner sind die Weltklasse-Teams aus Norwegen und Frankreich. Vorbereitungszeit bleibt den Schweizern also keine, dafür dürfen sie spontan im Kreis der Grossen mittun. Auch wenn es eine besondere WM unter besonderen Umständen werden dürfte.