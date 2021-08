4x100-m-Final in Tokio – Schweizer Frauen-Staffel verpasst Medaille Sie hatten einen grossen Traum, und der ist nicht ganz in Erfüllung gegangen: Die Schweizer Frauenstaffel ist im Olympiafinal in 42,08 Sekunden Vierte geworden. Gold gewann Jamaika. Monica Schneider aus Tokio

Salomé Kora, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Riccarda Dietsche (v.l.) überzeugen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Schweizerinnen mit Startläuferin Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Schlussläuferin Salomé Kora hatten zum dritten Mal in Folge den Final an grossen Meisterschaften erreicht – erstmals den Olympiafinal. An der WM 2017 waren sie Fünfte, zwei Jahre später in Doha bereits Vierte geworden. In Tokio sprinteten sie in 42,08 Sekunden nun erneut auf den vierten Rang, den Schweizer Rekord verpassten sie. Jamaika holte sich den Olympiasieg vor den USA und Grossbritannien.

Die 25-jährige Dietsche ergänzte das Quartett erstmals an Titelkämpfen und ersetzte Del Ponte am Start, die Tessinerin rückte dank ihrer Schnelligkeit auf die Position 2 vor.

Für eine Medaille hätte jedes Detail stimmen müssen. Dennoch war es eine hervorragende Leistung, zumal Kambundji bereits ihr achtes Rennen an diesen Spielen bestritt. Alle vier hatten in Tokio Premieren gefeiert: Erstmals im Olympiafinal mit der Staffel, zudem Kambundji und Del Ponte erstmals im Einzelfinal und Kora erstmals im 100-m-Einzelrennen am Start.

