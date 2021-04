Grosse Verspätung – Schweizer Forscher im Impfstoff-Rennen abgehängt Auf ihn setzte die Schweiz vor einem Jahr ihre Impfhoffnungen. Jetzt legt Martin Bachmann eine Studie vor – doch getestet hat er seinen Impfstoff erst an Mäusen. Cyrill Pinto

Immunologe Martin Bachmann bei einem Vortrag über Covid-19: Erst jetzt legte der Forscher Ergebnisse über seine Impfstoffforschung vor. Foto: Heinz Diener

Die Schweiz hockte im letzten Frühling im Lockdown und verfolgte am Bildschirm gebannt die Bilder aus Norditalien, als Professor Martin Bachmann von der Uni Bern ein baldiges Ende der Pandemie versprach. Wie ein Messias im weissen Arztkittel empfing der Immunologe Fernsehreporter in seinem Labor und hielt Petrischalen und Fläschchen in die Kameras.

Hier drin, so lautete seine Botschaft, wartet der ersehnte Stoff zur Beendigung der weltweiten Gesundheitskrise. «Unser Impfstoff ist sehr potent. In einem halben Jahr können wir Millionen von Dosen herstellen», sagte Bachmann. Ein Jahr ist das nun her. Doch einen Impfstoff hat Bachmann bis heute nicht. Nach seiner Ankündigung folgte die Entzauberung des Corona-Helden. Mehrere Artikel setzten sich kritisch mit seiner Arbeit auseinander.