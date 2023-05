Milliardär Ernesto Bertarelli benutzt ihn genauso wie Roche-Erbin Gigi Oeri oder Swatch-Chef Nick Hayek: den Privatjet, die exklusivste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen – und die mit Abstand schmutzigste. Privatjets sind enorm schädlich für das Klima. In nur drei Flugstunden stossen sie zwischen drei und fünfzehn Tonnen CO 2 in die Atmosphäre. Letzteres ist etwas mehr, als die gesamten Emissionen einer Durchschnittsschweizerin in einem ganzen Jahr.