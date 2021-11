Zukäufe, Niederlassungen und Kooperationen – Schweizer Firmen drängen nach Deutschland In den letzten zwei Jahren ist das Interesse an der Bundesrepublik deutlich gestiegen. Dabei spielen die Corona-Pandemie und das gescheiterte Rahmenabkommen eine Rolle. Maren Meyer

Unter dem Namen Landwelt will Fenaco das Konzept der Landi-Läden 2022 nach Süddeutschland bringen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Den Geräteschuppen für den Garten, eine Pferdeschermaschine für den Stall oder die Flasche Grappa Riserva nach dem Znacht – typische Beispiele für das breite Sortiment der Landi-Läden. Verkauft werden auch regionale Waren – hergestellt von Schweizer Bäuerinnen und Bauern. In den ländlichen Regionen sind die Landi-Genossenschaften eine Institution. Nun soll es die typischen Schweizer Landi-Läden bald auch in Deutschland geben. Diese Woche gab die Landi-Mutter, die Agrargenossenschaft Fenaco, bekannt, unter dem Namen Landwelt ab 2022 in Süddeutschland fünf Pilotläden eröffnen zu wollen.