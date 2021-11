Neue Anlage auf Island - Schweizer CO₂-Sauger weckt Hoffnungen – und hat ein Problem

Klimagipfel in Glasgow «Wir schaufeln unser eigenes Grab»

Im Werben um mehr Klimaschutz fehlt es nicht an aufrüttelnden Metaphern. Gastgeber Boris Johnson greift in die Actionfilmkiste. Auch UNO-Generalsekretär António Guterres wählt drastische Worte zum Auftakt des Gipfels in Glasgow.