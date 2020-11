Märkte reagieren heftig auf Bidens Wahlsieg – Schweizer Börse legt weiter zu Der SMI ist nach dem Machtwechsel in den USA erneut im Plus gestartet. In Asien sind die Anleger nach Bidens Sieg in Kauflaune.

Die von Joe Biden gewonnenen Präsidentschaftwahlen in Amerika haben grosse Auswirkungen auf die Börsen der Welt. Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Börsenstart an den Aufwärtstrend der vergangenen Woche an. Nach der US-Wahl-Entscheidung steht der SMI kurz nach Handelseröffnung 0,7 Prozent im Plus bei 10'390 Punkten.

Vergangene Woche war das Schweizer Börsenbarometer bereits um 7,7 Prozent geklettert, die beste wöchentliche Entwicklung seit März 2009. Die Anleger seien erleichtert, dass die Demokraten bei den US-Wahlen keinen Erdrutsch-Sieg errungen hätten, der eine Abkehr von der unternehmensfreundlichen Politik der Republikaner begünstigt hätte, hiess es damals. Auch die meisten anderen europäischen Börsen legten massiv zu.

Börse auf Mehrjahreshoch

Die Hoffnung auf frischen Wind für die Weltwirtschaft lockt Anleger auch in die asiatischen Aktienmärkte. Die südkoreanische Börse stieg am Montag um bis zu 1,8 Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 2459,15 Punkten und der Leitindex für die Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen markierte mit 4997,80 Zählern den höchsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Der japanische Nikkei-Index gewann zeitweise 2,6 Prozent und notierte mit 24.962,80 Stellen so hoch wie zuletzt vor fast 30 Jahren.

Mut machte Börsianern der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Dadurch sinke die Gefahr internationaler Handelskriege. Ausserdem setzten Investoren auf eine verstärkte Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und die Verabschiedung weiterer US-Konjunkturhilfen. Vor diesem Hintergrund kletterte die chinesische Währung auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch. Dem japanischen Aktienmarkt gäben starke Firmenbilanzen Zusatzschub, sagte Anlagestratege Takuya Hozumi von der Bank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. «Sie erholen sich schneller als erwartet.» Besonders positiv sei das gute Abschneiden der Autobauer. So hatte Honda sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 verdoppelt. Mit einem Plus von zehn Prozent verbuchten die Aktien des Fahrzeug-Herstellers den grössten Tagesgewinn seit den Börsen-Turbulenzen vom März.

SDA