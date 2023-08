Schweizer WM-Abschluss – Die Zukunft der Schweizer ist verheissungsvoll Swiss Athletics beendet die WM in Budapest mit fünf Finalplätzen und einem finalen Dämpfer. Budapest hat gezeigt: Die nächste Generation ist stark. Monica Schneider

25 Jahre alt und bereits an der 5. WM: Stabspringerin Angelica Moser schafft mit 4,75 m eine Freiluft-Bestleistung und wird WM-Fünfte. Foto: Ashley Landis (Keystone)

Das Stadion schien zu zerbersten, als Noah Lyles als Schlussläufer der US-Staffel ins Ziel und zu seiner dritten Goldmedaille an dieser WM sprintete. Und der Lärmpegel ging kaum mehr zurück, denn den Männern folgten gleich die US-Frauen mit Sha’Carri Richardson, die den WM-Titel sicherte. Ihr gemeinsamer Jubel stand im maximalen Gegensatz zur Schweizer Befindlichkeit: Die Freude über die Finalqualifikation wurde von Frust vertrieben. Nathacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey und Melissa Gutschmidt machten betretene Gesichter, sie wussten: Der erste Wechsel hatte nicht geklappt, deshalb: Disqualifikation. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass dieses Quartett an einer WM in den Final der besten Acht der Welt einziehen kann – auch wenn die schnellsten Schweizerinnen, Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte, fehlen. Das zeugt von der Breite und der Arbeit im Verband.

Die Schweizer Delegation reist am Montag mit fünf Finalplätzen nach Hause – so, wie es Leistungssportchef Philipp Bandi vor der WM skizziert hat. Wohl ohne eine Medaille (Simon Tesfay startet am Sonntag noch im Marathon), dies im Gegensatz zu den beiden letzten Weltmeisterschaften. Dennoch ist da die Gewissheit, dass die nächste Generation hinter Teamleaderin Mujinga Kambundji vor einer verheissungsvollen Zukunft steht.

Ein Quartett für die Zukunft

Wie wertvoll dieses Ergebnis ist, zeigt der Blick in die WM-Statistik: Nur in Eugene im vergangenen Jahr erreichten die Schweizer zwei Finalplätze mehr – das nächstbeste Ergebnis datiert von 1987 (4). Swiss Athletics hat auf eine lange Baisse nach der Jahrtausendwende mit der Schaffung von Nachwuchsförderprojekten reagiert. Und auch dank der Durchführung der EM 2014 die Rückkehr auf die internationale Bühne wieder geschafft. Bezeichnend ist, dass Angelica Moser, Simon Ehammer, Jason Joseph und Ditaji Kambundji, die nächste Generation, aus diesem Nachwuchs stammen.

Im Final gegen die halbe Welt: Ditaji Kambundji (links) bestritt als einzige Europäerin den Hürdenfinal und wurde Siebte. Foto: Andrej Isakovic (AFP)

Die Berner Hürdensprinterin ist mit 21 Jahren auf Höchstniveau in den Final gesprintet. Dass sie dort die einzige Europäerin war, zeigt, wie schwierig die Herausforderung ist. Ditaji Kambundji hat in Budapest den Riesenfortschritt bestätigen können, den sie während der letzten zwölf Monate gemacht hat. Vor drei Wochen verbesserte sie in 12,47 den Schweizer Rekord, diesen verpasste sie im Halbfinal nur knapp. Die EM-Bronzegewinnerin hat innert Kürze auch auf diesem Level zur Konstanz gefunden, und wie sie nach ihrem 7. Rang in 12,70 sagte, werde dieser «eine extreme Motivation für die Zukunft» sein.

Der letztjährige Bronzegewinner Ehammer hat hingegen sein Potenzial nicht ausschöpfen können. Bekommt er aber in den nächsten Monaten seine Schulterprobleme in den Griff, hat er weiter die Luxussituation, sich zwischen zwei Disziplinen entscheiden zu dürfen. Seine Saison ist bis anhin zwiespältig verlaufen. Während er in der Diamond League mit seinem ersten Sieg glänzte, blieb das Resultat an der Hallen-EM und der WM aus. Wie schwer er sich mit der neuen Technik im Weitsprung tut, wo der Absprung gefilmt und dann entschieden wird, ob übertreten wurde, zeigte er – genervt – nach seinem Ausscheiden. Sein zweiter Sprung war weit über 8 m gewesen und hätte womöglich wieder Bronze bedeutet.

Jason Joseph weiss, gelingt ihm das optimale Rennen, kann das die WM-Medaille bedeuten.

Der Konjunktiv nützt auch Hürdensprinter Jason Joseph nichts. Seit seiner brillanten Hallensaison und dem EM-Titel im Frühling sind seine Ansprüche Freiluft ebenfalls gewachsen. Seinen Traum vom Final hat er sich immerhin erfüllen können – und sich dennoch enttäuscht, weil er da seine Chance nicht nutzte. Aber auch Joseph: Er ist mit dieser Erfahrung einen Schritt weiter, weiss, dass ihm eine 13er-Zeit im Kopf den Weg, der zweifellos der richtige ist, nur erschwert.

Schliesslich Angelica Moser, deren Karriereverlauf unvergleichlich ist in der Schweiz: Als 25-Jährige hat sie in Budapest bereits an ihrer fünften WM der Elite teilgenommen – mit 17 erstmals 2015 in Peking. Nach zwei verletzungsbedingt schwierigen Jahren hat sie ihr Umfeld neu gestaltet, am Mittwoch ist sie in ihrem dritten WM-Final in Folge draussen erstmals 4,75 m gesprungen. Und Fünfte geworden. Der Welt. Sie sagt: «Crazy, nicht?»



