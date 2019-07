Welche Zuwanderer mehr verdienen als Schweizer

Noch markanter sind die Lohnunterschiede bei Grenzgängern, die in der Schweiz eine Stelle haben, aber im günstigeren EU-Ausland wohnen. In der Deutschschweiz ist ihr Anteil gering, was angesichts des hohen Lebensstandards und der starken Wirtschaft in Baden-Württemberg, Bayern und auch im Vorarlberg wenig erstaunt. In der Westschweiz hingegen ist der Anteil der Grenzgänger am Total der Beschäftigten seit 2010 auf über 10 Prozent gestiegen, im Tessin gar von 22 auf 27,5 Prozent. In der Romandie verdienten sie 8,1 Prozent weniger als Ansässige, wobei sich das durch ihre geringere Berufsqualifikation erklären lässt. Im Tessin erhalten sie sogar fast einen Drittel weniger Lohn, ganze 8 Prozentpunkte davon lassen sich nicht erklären.

Gleichwohl sieht das Seco auch hier keine Anhaltspunkte für einen Druck auf Schweizer Löhne. In der Deutschschweiz hätten Einheimische seit Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit jährlich 1,08 Prozent mehr Lohn erhalten, in der Westschweiz 1,22 Prozent, im Tessin 1,06 Prozent. Das ist zwar immer ein bisschen weniger als der Durchschnitt inklusive Zuwanderer, doch kann das Seco in allen drei Sprachregionen «keine Anzeichen für negative Rückwirkungen der Zuwanderung erkennen». Die Löhne seien in der Westschweiz am stärksten gewachsen, obwohl dort Ausländer den grössten Anteil am Jobwachstum hatten. Auch im Tessin mit seinem starken Anstieg von Grenzgängern hätten sich die Löhne der Schweizer nur unwesentlich schwächer entwickelt.

Lohndruck nur bei Gutbezahlten und Grenzgängern

Ansätze für Lohndruck findet das Seco nur in Teilbereichen. Einzig in der oberen Hälfte der Lohnverteilung und auch nur zwischen 2002 und 2010 habe die starke Zuwanderung von Gutqualifizierten das überdurchschnittliche Lohnwachstum gedämpft, schliesst das Seco – um im selben Satz einzuschränken, das scheine zumindest plausibel. Der zweite Aspekt betrifft nur neu angestellte Grenzgänger: Im Jahr 2002 betrug deren unerklärte Lohndifferenz 3,3 Prozent, 2016 war diese auf 5 Prozent gestiegen. Das könnte darauf hindeuten, dass die Löhne von Grenzgängern nach unten tendieren. Um diese Entwicklung einzuschätzen, seien aber weitere Analysen nötig, schreibt das Seco.