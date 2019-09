So umweltfreundlich sind die Politiker aus Ihrem Kanton

Das zeigt ein Rating der Umweltallianz, zu der WWF Schweiz, Pro Natura, Greenpeace und der VCS gehören. Sie hat 54 Abstimmungen im Nationalrat ausgewertet, bei denen es in der Legislatur 2015–2019 um ökologische Themen ging.

Schaut man sich die Parteien insgesamt an, sind die Unterschiede ziemlich deutlich: Grüne, SP und GLP setzten sich konsequent für den Umweltschutz ein. Danach folgt mit grossem Abstand die BDP, die immerhin in zwei Dritteln der Fälle umweltfreundlich entschied. Bei der CVP war das in der Hälfte, bei der FDP in gut einem Fünftel der Abstimmungen der Fall. Die SVP liegt mit weniger als 5 Prozent am Ende der Rangliste aller wichtigen Parteien.