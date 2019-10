CVP entscheidet über Bundesratssitz der Grünen

Es brauchte eine Nachfrage, eine zweite, eine dritte. Weil sie lavierte, weil sie druckste, weil sie auswich. Da stand die Präsidentin der Grünen, Regula Rytz, an einem historischen Tag für ihre Partei, an einem historischen Tag für die Schweiz. Plus 17 Sitze im Nationalrat, Schweizer Rekord, plus 5,9 Prozentpunkte beim Wähleranteil. Neu viertstärkste Partei im Land, so stark wie noch nie. Wahlsiegerin.