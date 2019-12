CO2-Sparziel gilt nicht für Bundesräte

Bundesangestellte müssen in Zeiten des Klimaschutzes besondere Gründe haben, wenn sie mit dem Flugzeug reisen wollen. Bis 2030 sollen sie 30 Prozent weniger CO 2 auf Flugreisen ausstossen. Das hat der Bundesrat vor zwei Wochen entschieden. Bis im nächsten Sommer will er eine Liste vorlegen mit Reisezielen, an die dienstliche Flüge untersagt sind.