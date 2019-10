So verändert sich das Gesicht der grossen Kammer

Doch welche weiteren Verschiebungen ergaben die sonntäglichen Wahlen im Nationalrat; wie genau zum Beispiel hat sich die Frauenquote in der grossen Kammer verändert?

Die Männer bleiben auch in der kommenden Legislatur in der Mehrheit. Doch ihr Anteil von 68,5 Prozent in der laufenden Legislatur ist auf 58 Prozent in der kommenden merklich gesunken; die Frauen konnten ihre Quote also von 31,5 Prozent auf 42 Prozent steigern. In absoluten Zahlen liest sich diese Verschiebung noch eindrücklicher. Aktuell sind 137 Männer und 63 Frauen im Nationalrat vertreten. In der kommenden Legislatur sind es dann nur noch 116 männliche Nationalräte.

Welche Kantone stellen im Nationalrat nun mehr Frauen als Männer?

Das sind gleich fünf Kantone: Bern, Freiburg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Obwalden. Sie alle stellen nun mehr Nationalrätinnen als Nationalräte. Im Jahr 2015 traf dies lediglich auf Baselland zu. In Schaffhausen, Genf und im Thurgau sind die Geschlechterverhältnisse künftig ausgeglichen. Die grösste Männerdomäne ist der Kanton Wallis. Aus dem Bergkanton sind alle Räte Männer.

Wie schneidet die Romandie im Vergleich zur Deutschschweiz ab?

Die Romandie hat bei der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz eine Führungsrolle gespielt. Beim Anteil der Vertreterinnen im Parlament haben nun die Frauen aus Deutschschweizer Kantonen die Nase vorn. Bei den Wahlen 2015 lag die Frauenquote in der Deutschschweiz bei 34 Prozent; am Sonntag konnten die Frauen in Deutsch sprechenden Kantonen ihren Anteil um 11 Prozentpunkte auf 45 steigern. In der Romandie hingegen liegen die Werte viel tiefer. 2015 waren nur ein Viertel der Vertreterinnen im Rat Frauen, nämlich 26 Prozent. Bei den sonntäglichen Wahlen kamen die welschen Frauen auf einen Anteil von lediglich 34 Prozent. Dieser ist also so hoch, wie das in den Deutschschweizer Kantonen bereits vor vier Jahren der Fall war.

Wie viele Anwälte und Bauern – die gängigsten Berufe von Parlamentarierinnen und Parlamentariern – sind nun im Nationalrat vertreten?

Das Parlament soll ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Und bei den angegebenen Berufen trifft dies zu. Sie werden immer vielfältiger. Dies führt auch dazu, dass die beiden Berufe, die bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern in der Vergangenheit am häufigsten anzutreffen waren, zurückgehen. Im Jahr 2015 gaben zum Beispiel 42 Parlamentarier an, von Beruf Anwalt zu sein; doch künftig sitzen nur noch 30 studierte Anwälte im Nationalrat. Die Bauern stellten 2015 noch 15 Vertreter; in Zukunft werden nur noch 11 Bauern in der grossen Kammer sitzen.