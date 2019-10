Erfolgreicher Stratege, erfolgloser Wahlkämpfer

Noch am Tag vor den Wahlen gab sich SP-Parteipräsident Christian Levrat siegessicher. Einen Tag später steht er sichtlich zerknirscht in der Elefantenrunde von SRF. Draussen ist es dunkel, und düster sind die Hochrechnungen. Levrats SP hat die Wahlen verloren, zwei Prozent Wähleranteile und vier Sitze im Nationalrat eingebüsst. Sie stellt noch 39 Nationalräte. Es ist das schlechteste Resultat in der gesamten SP-Geschichte. Man habe halt «grün» nicht im Namen, sagte Levrat dazu.