Eklat im Kanton Bern – mit nationalen Nachwehen

Am Montag sitzen in Bern die kantonalen Leitungsgremien von BDP, FDP und SVP zusammen: Dabei kommt es zum Eklat, wie eine verlässliche Quelle sagt. Nachdem die Freisinnigen darauf bestanden haben, mit Christa Markwalder in den zweiten Wahlgang um die Nachfolge von BDP-Ständerat Werner Luginbühl zu gehen, ist die Zusammenkunft schnell zu Ende.