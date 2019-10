Ausgeglichene Medienpräsenz

Die SVP hat auch 2019 im Vorfeld der Wahlen die grösste Medienpräsenz der im Parlament sitzenden Parteien für sich beansprucht. Insgesamt entspricht die Häufigkeit der Berichterstattung über die Parteien hinweg etwa deren Wähleranteilen.

Die Medienpräsenz sei die wichtigste Währung im Kampf um Aufmerksamkeit im Vorfeld eidgenössischer Wahlen, heisst es in einer von Année Politique Suisse (APS) der Universität Bern veröffentlichten Analyse. Einbezogen wurden die 33 auflagestärksten Schweizer Tages- und Wochenzeitungen. Nicht selten würden sich Parteiexponenten über zu spärliche oder tendenziöse Berichterstattung beschweren. Zumindest was die Medienpräsenz angehe, seien die Vorwürfe ungerechtfertigt. Die Resultate verdeutlichten, dass der Anteil an Artikeln in den zwölf Wochen vor den eidgenössischen Wahlen erstaunlich genau dem Wähleranteil der Parteien entspreche. So seien bisher am meisten Artikel über die SVP verfasst worden. Ihre Medienpräsenz sei indes nicht mehr so dominant wie noch vor den Wahlen vor vier Jahren.