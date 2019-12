Tücken der Teilzeitarbeit erkennen

Was dabei oft vergessen geht, sind die finanziellen Nachteile, die es mit sich bringt, wenn man sein Arbeitspensum reduziert. Und damit meine ich nicht das geringere Einkommen im Moment der Arbeitszeitreduktion, sondern die sogenannten Vorsorgelücken, die erst viel später spürbar werden.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik haben 2018 59 Prozent der Frauen Teilzeit gearbeitet. Dies ist neben den häufigeren Erwerbsunterbrüchen der logische Hauptgrund, weshalb Frauen insgesamt etwa ein Drittel weniger verdienen als Männer. Wer weniger verdient, ist aber nicht nur in der AHV, sondern auch in der beruflichen Vorsorge schlechter versichert.

Die monatliche AHV-Maximalrente erhält nur, wer keine Lücken in der Beitragsdauer und ein jährliches Durchschnittseinkommen von mindestens 85320 Franken erwirtschaftet hat. Mit Teilzeitarbeit ist das für die meisten nicht zu schaffen. In der zweiten Säule sind viele Teilzeitangestellte gar nicht oder nur sehr bescheiden versichert, da der Eintritt in eine Pensionskasse erst ab einem Jahreslohn über 21330 Franken obligatorisch ist. Zudem sorgt der sogenannte Koordinationsabzug dafür, dass der versicherte Lohn reduziert wird.

Derzeit beträgt dieser Abzug 24885 Franken. Das Gesetz sieht nicht vor, den Koordinationsabzug proportional an das Teilzeitpensum anzupassen, daher wirkt sich die Kürzung bei Teilzeitangestellten besonders stark aus. Auch wenn man in jungen Jahren, beispielsweise beim Gründen einer Familie, besonders viel Geld braucht und die Pensionierung noch in weiter Ferne liegt, ist es dennoch sinnvoll, die Altersvorsorge schon früh zu optimieren, um Vorsorgelücken mindestens zu verringern.

Verdient man nur wenig, lohnt es sich, darauf zu achten, ob die Pensionskasse des Arbeitgebers auch tiefere Löhne versichert oder einen reduzierten Koordinationsabzug zulässt. So würde beispielsweise bei einem 60-Prozent-Pensum der Koordinationsabzug auch nur 60 Prozent von 24885 Franken betragen und der versicherte Lohn dadurch steigen.