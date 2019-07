Trostlose Ferien

Die Bundesräte sind in den Ferien. Demokratiepolitisch geht das in Ordnung. Deprimierend ist es ­dennoch.

Das Deprimierende daran ist das mediale Ritual, das sie jedes Jahr aufs Neue auslösen. Es lässt einen zweifeln – nicht am Sinn des Lebens, aber ein bisschen am Journalismus, das schon.

Das Ritual läuft so ab: Die Schweizerische Depeschenagentur ruft im Juli bei den Kommunikationsabteilungen der Departemente an. In einer Mischung aus Hilflosigkeit und boulevardesker Neugier fragt sie: «Wo und wie verbringt der Chef die Ferien?»

Die Antworten, die sie erhält und dann verbreitet, sind jeweils blass wie verbleichtes Papier. So erfuhr die Schweiz beispielsweise 2009, dass Moritz Leuenberger «zu Hause bleiben und ausspannen» werde. Und Eveline Widmer-Schlumpf «an verschiedenen Orten» Urlaub machen wolle. Die Zeitungen druckten die Zitate fröhlich ab.