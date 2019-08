Tamy und die alten Männer

Nun bricht sie also ihr Schweigen. Tamy Glauser, Model, Veganerin, bessere Hälfte des LGBTQ-Vorzeigepärchens Tamynique und Reizfigur, wie die Geschichte um ihre Nationalratskandidatur zeigt. Für die Grünen war sie angetreten, gab dieses Vorhaben aber wieder auf, nachdem esoterische Aussagen über Veganerblut einen Shitstorm gezündet hatten. Sie sei für die Politik noch nicht bereit, sagte sie Ende Juli. Was sie damit meinte, erläuterte sie nun diese Woche zuerst in dieser Zeitung und dann im «Blick»-Interview.