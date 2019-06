Streiken sie heute wieder?

Das Bild, das sie am 14. Juni 1991 auf dem Helvetiaplatz gemacht hatte, kam unserer Fotografin Doris Fanconi immer wieder in den Sinn: Zwei junge Frauen, ein bisschen Hippie, eine Spur Punk, mit Federn in den Haaren, die unbeschwert und selbstbewusst für ihre Rechte eintraten. Was ist wohl aus ihnen geworden?, fragte sie sich zuweilen.