C’est le résultat de huitans d’école (Es ist das Resultat von achtJahren ­Schule) et de 117 jours à l’école de recrues à Payerne pleins d’ordres (und von 117 Tagen in der Rekrutenschule in Payerne mit vielen Befehlen).

Je suis capable de communiquer avec les gens en France et aussi de faire des interviews en français. (Ich kann mit den Menschen in Frankreich kommunizieren und auch Interviews auf Französisch führen.)

Àl’école quelquefois c’était dur, ­Madame Belleville et Monsieur Marchand m’ont souvent critiqué (In der Schule war es manchmal hart, Frau Belleville und Herr Marchand haben mich oft kritisiert): Aujourd’hui, àquelques décennies de distance, je sais qu’ils avaient raison (Heute, mit dem Abstand von ein paar Jahr­zehnten, weiss ich, dass sie recht hatten). On s’entraînait tous les jours (Wir übten jeden Tag ).

Je trouve que c’est la grande différence par rapport à aujourd’hui (Ich finde, das ist der grosse Unterschied zu heute). L’école moderne commence très tôt avec le français (Die moderne Schule beginnt sehr früh mit Französisch) – suivant le concept du «bainde langues» (dem Konzept des «Sprachbads» folgend). Mais avec seulement trois ou même que deux leçons par semaine c’est plutôt une petite douche (Aber mit bloss drei oder sogar nur zwei Wochen­lektionen ist es eher eine kleine Dusche)!

Le résultat après sept ans de français est très, très déprimant (Das Resultat nach sieben Jahren Französisch ist sehr, sehr deprimierend): Ma fille ne comprend presque rien. (Meine Tochter versteht fast nichts.)

Zut alors (Schade).

Dans la lettre aux parents l’école leur demande de soutenir les enfants et de faire la lecture des textes français ensemble (Im Elternbrief bittet die Schule die Eltern, ihre Kinder zu unterstützen und gemeinsam französische Texte zu lesen).

Peut-être vous pouvez commencer avec ce texte ici (Vielleicht können Sie gleich mit diesem Text beginnen).

Bonne courage (Nur Mut)!