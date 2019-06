Zugangshürden zur Psychotherapie werden tiefer gelegt

Der Bundesrat schlägt einen Systemwechsel vor: Psychologinnen und Psychologen sollen künftig auf ärztliche Anordnung selbständig tätig sein können.

Heute werden die Leistungen psychologischer Therapeutinnen und Therapeuten von der obligatorischen Krankenversicherung nur dann übernommen, wenn sie unter Aufsicht und in den Räumlichkeiten eines Arztes erbracht werden. Der Bundesrat will das ändern. Am Mittwoch hat er die Vernehmlassung dazu eröffnet.