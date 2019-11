Ziviler Fliegerei in Dübendorf droht lange Verzögerung

Es mutet ein wenig kurios an. Jahrelang donnerten Militärjets über die Häuser der Anwohner am Flugplatz Dübendorf, ohne dass sich die Besitzer der betroffenen Liegenschaften hätten wehren können. Der Business-Flugverkehr, der in Zukunft dort geplant ist, ist deutlich leiser – und doch sind die rechtlichen Hürden nun so hoch, dass sich die Zivilfliegerei um Jahre verzögern könnte. Das zeigt ein Rechtsgutachten, das Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) in Auftrag gegeben hat, und das nun vorliegt.