Wieso die Bahnhofsuhr jede Minute stehen bleibt

Apple nutzt digitale Kopie

Ein für die SBB einträglicher Exportschlager: Auch die Uhren an deutschen Bahnhöfen beispielsweise orientieren sich in Aussehen und Funktionsweise an dem Schweizer Original. Sie haben nur statt der Kelle einen Ring am Ende des Sekundenzeigers, das ist die auffälligste Abweichung. Apple wiederum nutzt eine digitale Kopie der Uhr als Zeitanzeige auf den iPads. Anfangs, ohne die Rechte dafür eingeholt zu haben. 2012 einigten sich Apple und die Schweizer Bundesbahn schliesslich, die Lizenzgebühr soll sich auf rund 16 Millionen Euro (cirka 18 Millionen Franken) belaufen. Seit 1986 gibt es Armbanduhren im Design der SBB-Uhren. Wanduhren und Wecker folgten, 2007 schaffte es die Bahnhofsuhr auf Briefmarken der Schweizer Post.

Hilfiker wollte 1944, dass alle Bahnhofsuhren synchron laufen. Dafür benötigen sie den Impuls von einer Hauptuhr. Die Übertragung eines solchen Impulses hat in den 1940er-Jahren allerdings eineinhalb Sekunden gedauert: Er ist über Telefonkabel von der Hauptuhr im Stellwerk Zürich an alle Bahnhofsuhren in der Schweiz geschickt worden heute gibt es davon knapp 5000 Stück.

Die Bahnhofsuhr ist massgebend

Als Hilfiker der Uhr den ursprünglich noch fehlenden, charakteristischen roten Sekundenzeiger mit der stilisierten Schaffnerkelle an der Spitze hinzugefügt hat, beschleunigte der Ingenieur diesen Zeiger. Er läuft seither in 58,5 Sekunden einmal um die Uhr, verharrt dann auf der Zwölf-Uhr-Position, bis der Zeitimpuls kommt und die nächste Minute anbricht. Technisch ist das inzwischen nicht mehr erforderlich, die Schweizer Bahnhofsuhren werden längst über Satellitensignale zehntelsekundengenau gesteuert, mitunter auch über Funksignale – diese kommen im Übrigen aus Frankfurt am Main.