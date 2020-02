«Das Gesundheitssystem wird schnell an seine Grenzen stossen»

Circa 20 Personen sind in Quarantäne

Allein seit gestern wurden laut Koch 130 Verdachtsfälle abgeklärt. «Wir warten auf die Labor-Ergebnisse. Im Moment haben wir vier bestätigte Fälle, denen es gesundheitlich den Umständen entsprechend gut.» Alle Personen hätten sich in Italien angesteckt. Die Infizierten seien isoliert. Alle Kontaktpersonen seien in Quarantäne genommen worden – das betreffe aktuell ungefähr 20 Personen. «Die beiden Infizierten in Graubünden sind Mitglieder einer Familie. Sie wurden gemeinsam isoliert», sagt Koch.

Der Bund erwartet, dass die Anzahl der Infizierten in der Schweiz nun täglich ansteigen wird. «Das jetzige System wird schnell an die Grenzen stossen. Solange die Kantone dies noch können, werden wir versuchen, alle Fälle zu entdecken.» Wenn dies nicht mehr möglich sei, werde man sich schnell auf die schwereren Fälle konzentrieren. «Die meisten Fälle sind harmlos und die Personen genesen von selbst», so Koch.

Sehr bald werde man die Kräfte auf die schweren Fälle konzentrieren müssen. «Das hängt nicht von an einer konkreten Fallzahl ab, sondern an der Schnelligkeit der Ausbreitung. Es kann aber relativ schnell geschehen, dass wir damit anfangen.» Laut Koch ist es möglich, das Virus noch zu stoppen.

Coronavirus-Hotline ab sofort 24 Stunden erreichbar

Wann das Epidemiengesetz in Karf tritt, ist laut Pascal Strupler, Direktor des Bundesamt für Gesundheit, noch unklar. «Wir evaluieren die Situation mit den Kantonen täglich. Wir sprechen auch über die Fragestellung über Grossveranstaltungen. Der Bundesrat wird zum geeigneten Zeitpunkt den Übergang von der Normal- zur Sonderlage beschliessen.»