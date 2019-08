Wer weniger Schule haben will, muss nach Basel zügeln

Strenger haben es Solothurner Sekundarschüler: Sie kommen auf 4370 Lektionen. Zügelt eine Familie kurz vor dem Eintritt des Sohnes in die Sekundarstufe vom Wallis nach Solothurn, verbringt er mehr als 500 Stunden mehr in der Schule. Das zeigt ein Bericht der Deutschschweizer Kantone, der den Stand mit dem Lehrplan 21 abbildet. Wie die Grafik zeigt, ist die Präsenzzeit auch in den Kantonen St. Gallen und Zürich hoch.

Unterrichtszeit der Sekundarstufe I in 45'-Lektionen 9. - 11. Schuljahr. Stand: 15.10.2018, Umsetzung des Lehrplans 21. Grafik: 20 Minutenn, Quelle: D-EDK

Mehr Unterricht führt nur zu leicht besseren Leistungen

Laut Chantal Oggenfuss von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung fällt insbesondere die unterschiedliche Dauer der Lektionen in den Kantonen ins Gewicht: St. Gallen und Freiburg belegen Spitzenplätze, weil eine Lektion hier nicht 45, sondern 50 Minuten dauert. Die restlichen Unterschiede liessen sich mit unterschiedlich vielen Schulwochen und Lektionenzahlen pro Woche erklären.

Besonders fies: Die Forscher haben herausgefunden, dass in den Kantonen mit viel Unterricht die Leistungen der Schüler nicht in dem Masse besser ausfallen, wie es die investierte Zeit erwarten liesse. Bei Klassen mit schwächeren Anforderungsprofilen ist die Wirkung besonders gering.

Schüler finden es unfair

Fadel Dia-Eddine von der Union der Schülerorganisationen (USO) findet es unfair, dass nicht alle Schüler in der Schweiz gleich behandelt werden: «Wir fordern eine Vereinheitlichung. Es kann nicht sein, dass man plötzlich mehr Schule hat, nur weil man zügelt.»

Zwei Stunden mehr oder weniger Freizeit pro Woche machten viel aus: «Man kann ein Instrument lernen oder eine Sportart mehr ausüben.» Er sieht Sparpotenzial: «Eine Lektion sollte überall 45 Minuten lang dauern, zumal die Leistungen dadurch kaum wesentlich schlechter würden.»