Wenn beide wollen

Als Amnesty International diese Woche eine Befragung zu sexueller Belästigung und Gewalt in der Schweiz veröffentlichte, gab es zwei Reaktionen. Die eine kam aus der breiten Öffentlichkeit. Sie war lautstark und überrascht darüber, dass solche Übergriffe derart verbreitet sind. Mehr als die Hälfte der rund 4500 befragten Frauen gab an, im Laufe ihres Lebens schon sexuell belästigt worden zu sein. Und jede fünfte Frau gab an, sexuelle Gewalt erfahren zu haben. Das sind schockierende Zahlen, die in der Schweiz zum ersten Mal so detailliert erhoben wurden.