Viola Amherd im Hybrid-Modus

Alle sprachen sie Russisch. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei vielen Mitgliedern dieser «Separatisten» um russische Soldaten handelte, die nicht unter offizieller Flagge in den Krieg zogen. Sie schossen mit russischen Waffen, mit russischen Panzern, mit russischer Munition. Diese Art der Guerillakriegsführung veränderte den europäischen Militarismus – und überforderte ihn. Der «hybride Krieg» wurde zum Trendbegriff. Was falsch und gefährlich ist.

Falsche Schlüsse

Florian Schaurer, Politikwissenschaftler und Referent für Strategieentwicklung in der Abteilung Politik des deutschen Bundesministeriums der Verteidigung, legt das in einem 2015 veröffentlichen Memento aufschlussreich dar. So sei der Begriff «hybride Kriegsführung» so amorph – also gestaltlos – wie das Phänomen, das er beschreibe.

Denn: «Nahezu jede kriegerische Auseinandersetzung der Geschichte ist gekennzeichnet durch eine beträchtliche Diversität und Variabilität der zur Anwendung gebrachten Mittel und einer diese nur bedingt erfassenden rechtlichen Regulierung.» Und er kritisiert zutreffend die inflationäre Verwendung der Bezeichnung «hybrid»: «Durch die Popularisierung des Begriffes verliert er an analytischer Trennschärfe und dient somit vorranging als politisches Schlagwort, das vom Konflikt um die Ukraine überlagert ist.»

Soll heissen: Kriege sind nie etwas Konventionelles und in ihrer Form schon immer «hybrid». Sie waren durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch geprägt von Desinformationen, unklar gekennzeichneten Soldaten, Propagandakriegen und Verschleierung der eigentlichen taktischen Absicht.

Dass der sogenannte Staatenkonflikt nicht zeitgemäss sei, wie das VBS festhält, stimmt. Aber: Der «verrechtlichte» Zweistaatenkonflikt ist, so Schaurer, gemessen an der Häufigkeit seines Vorkommens, eben nicht der Normalfall. Eine Ausnahme bilden die Kriege zur napoleonischen Zeit und jene in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Viola Amherd stützt sich also mit ihren gewagten Plänen auf militärische Thesen, die von Militaristen und Wissenschaftlern weltweit kritisch beleuchtet und hinterfragt werden. Die schweren Waffensysteme der Schweizer Armee zu bodigen, wäre ein sehr kurzsichtiger und fahrlässiger Entscheid. Man muss militärisches Know-how durch das Aufrechterhalten und Weiterentwickeln von bestehenden Systemen schützen.