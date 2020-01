Vierjährige totgefahren: Urteil wirft Fragen auf

Der tragische Skiunfall im Berner Oberland vom Dezember 2018 hat in der Schweiz für Bestürzung gesorgt. Ein 4-jähriges Mädchen starb nach einem Zusammenprall mit einem damals 20-Jährigen in der Lenk. Die Schuld am Tod trägt der junge Mann. Die Staatsanwaltschaft Oberland in Thun hat ihn vor einem Monat per Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig, wie die «SonntagsZeitung» vor zwei Wochen berichtete.