VBS will Freipass zum Abhören politischer Extremisten

Seit 2017 darf der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) tun, was man von einem Geheimdienst gemeinhin erwartet: Telefongespräche anzapfen, Briefe mitlesen, sich in Computernetze hacken, Räume verwanzen und vieles mehr. Voraussetzung ist ein Verdacht auf Terrorismus, Spionage oder Proliferation. Und ein Gerichtsbeschluss. Tabu sind die neuen Spitzelmethoden nur im Bereich des gewalttätigen Extremismus. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, soll diese Ausnahme nun fallen. Eine Arbeitsgruppe des Verteidigungsdepartements (VBS) hat entschieden, eine Gesetzesrevision zu erarbeiten, um die bewilligungspflichtigen Massnahmen zur Informationsbeschaffung auch beim gewalttätigen Extremismus anzuwenden. SVP-Nationalrat Alfred Heer bestätigt gegenüber dieser Zeitung, dass das VBS die parlamentarische Aufsicht über den Geheimdienst über diese Pläne informiert hat.