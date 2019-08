Unser kleines Land – ein Vorbild?

Reduktion um 30 Prozent

Stimmt, die Schweiz ist flächenmässig unbedeutend. Nicht unbedeutend ist jedoch, was unser Land politisch macht. So haben wir im Jahr 2008 eine stetig steigende CO2-Lenkungsabgabe auf fossilen Brennstoffen (Heizöl etc.) eingeführt. Die Abgabe wurde politisch und wirtschaftlich akzeptiert und war äusserst effektiv: der CO 2 aus Brennstoffen liegt heute knapp 30 Prozent tiefer als noch 1990.

Das ist global gesehen natürlich vernachlässigbar. Aber die kleine Schweiz hat damit bewiesen, dass sie Rezepte hat, um den CO 2 wirksam zu reduzieren. Die Grünen in Bayern (das deutsche Bundesland ist fast doppelt so gross wie die Schweiz) wollen nun nach unserem Vorbild diese CO2-Abgabe übernehmen.

Diese Schlagzeile lässt mich schon fast «Yes, we can!» jubeln. Ja, unser kleines Land hat eine Vorbildfunktion. Ja, es kann indirekt über die Grenzen unserer bescheidenen 41'000 Quadratkilometer hinaus etwas bewirken. Ja, wir sind Vorreiter und werden von anderen kopiert.

Das gibt mir neben Stolz auch Hoffnung, dass auch weitere, grössere Staaten dem Vorbild Schweiz folgen und ein Dominoeffekt, oder noch besser ein Schneeballeffekt entsteht. Ein Effekt, der gross genug wird, um das Klima zu beeinflussen.

Mit dieser Vorreiterrolle gewinnt die Schweiz international an Bedeutung. Wir können von unseren Erfahrungen berichten und Ängsten begegnen. Wir sollten unsere Vorreiterrolle behalten und rasch weitere Massnahmen ergreifen, auch wenn die Wirksamkeit vorerst auf die Schweiz beschränkt bleibt.

Die Autorin ist SP-Stadträtin in Laufen. Dieser Gastbeitrag erschien in der BaZ vom 8. August in der Rubrik Meinungen und Profile.